Ряду украинских городов грозит зима без отопления

Украинцы перешли на дрова из-за цен на газ Подробнее

В «Нафтогазе» опубликовали список компаний, из-за накопленных долгов которых целый ряд населенных пунктов Украины может остаться частично или полностью без отопления зимой. В список вошли 116 компаний из 1316 предприятий, предоставляющих услуги централизованного отопления.

Таким образом под угрозой оказались жители Киева, Кривого Рога, Винницы, Одессы, Харькова и многих других городов Украины. Наибольший риск срыва отопительного сезона в Смеле Черкасской области и в Червонограде Львовской области.