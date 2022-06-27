Подавляющее большинство жителей Финляндии желает вступить в НАТО, но не готово ради этого изменить законодательство, свидетельствуют результаты опроса HS-Gallup. Их опубликовала газета Helsingin Sanomat.

Исследование показало, что 79% финнов хотят, чтобы Финляндия вступила в НАТО. В начале мая таковых было 73%. Против этого шага выступили 11% опрошенных, еще 10% воздержались от ответа.

Однако только 14% согласились идти на уступки и, исполняя условия Турции, менять свое законодательство. С ними не согласились 70% опрошенных, остальные не определились. Самая жесткая позиция по уступкам была у левых и зеленых.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, однако Турция наложила вето на их рассмотрение из-за позиции по отношению к Рабочей партии Курдистана и Отрядам народной самообороны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что не может гарантировать европейским странам вступление в альянс, а президент Финляндии Саули Ниинисте объявил, что решение этого вопроса отложено до сентября.