Демократическая партия Америки пытается повлиять на ограничение свободы слова в стране. Представители политической партии призвали СМИ не приглашать в эфир Рудольфа Джулиани, личного адвоката президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что Джулиани собрал доказательства вмешательства Украины в президентские выборы в 2016 году. В той избирательной гонке победил Трамп. Поэтому сейчас главное: как же отреагируют американцы на эту доказательную базу, отметил Судаков.

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По словам политолога, большая часть граждан США до сих пор считает Украину и Россию единым государством. Они помнят про СССР, состоящий из отдельных республик. Они могли конфликтовать друг с другом, но при этом представляли собой единое целое. На смену Советскому Союзу пришла Россия, частью которой до сих пор является Киев, заявил Судаков. А власти Украины пытались вмешаться в выборы президента США, написал «ПолитЭксперт».