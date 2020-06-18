Рядом с посольством США в Багдаде упало несколько ракет

В центре Багдада упали ракеты. Взрывы раздались в «зеленой зоне», недалеко от посольства США. Снарядов, по разным данным, было от двух до четырех.

О ракетном ударе сообщил телеканал Al-Arabiya. Он произошел рано утром 18 июня. Источники уверяют, что после атаки над «зеленой зоной» летали вертолеты.

По имеющимся данным, ракеты выпустили из района Аль-Рашид. Информации о жертвах и нанесенном материальном ущербе нет.

В органах безопасности агентству Shafaq рассказали, что на территории «зеленой зоны» упали две ракеты.

Атака, уточнило издание Le Monde, стала пятой за последние 10 дней.

В «зеленой зоне» Багдада находятся правительственные учреждения и диппредставительства. Эту территории периодически подвергают ракетным обстрелам.