Контейнеры с несколькими тоннами взрывчатки нашли рядом с портом Бейрута

Офицеров на место вызвали сотрудники портовой таможни. Около въезда номер девять подразделение инженерного полка обнаружило четыре контейнера с нитратом аммония общим весом четыре тонны 350 килограммов.

Директор порта Бейрута Басем Аль-Каиси не исключил, что это не единственный опасный груз, который остался в заброшенном порту. В беседе с телеканалом Al Arabia он заявил, что передал всю информацию таможенным службам и попросил вывезти опасный груз. По данными СМИ, сейчас по заведенному после взрыва уголовном делу проходят 25 человек.

Сильный взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа. По официальному заявлениб властей Ливана сдетонировало несколько тонн аммиачной селитры, которая несколько лет хранилась на таможенном складе. Опасный груз конфисковали у задержанного корабля шесть лет назад.

Взрывная волна уничтожила множество зданий. Без крыши над головой остались более 300 человек. В городе на две недели ввели режим чрезвычайного положения. Власти Ливана объявили национальный траур по погибшим в результате трагедии. Жертвами взрыва и разрушений стали не менее 190 человек погибли и более 6500 получили ранения. Семеро еще числятся пропавшими без вести.

Сильный взрыв в порту привел к новому витку протестов, которые охватили Ливан еще в прошлом году. Многотысячная толпа собралась около здания правительства и потребовала реформ и отставки действующей власти. Прибывших на место полицейских участники протеста закидали камнями. После этого они захватили несколько зданий министерств. Властям пришлось призывать армию для подавления беспорядков. Однако участники протеста добились своего. Все правительство Ливана подало в отставку.