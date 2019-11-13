Рядом с полицейским участком в Индонезии произошел взрыв
Недалеко от полицейского участка в индонезийской провинции Северная Суматра прогремел взрыв. Бомбу в действие привел террорист-смертник. Несколько человек получили ранения.
Неизвестный устроил взрыв в городе Медан, сообщил новостной портал Detik. Пострадали пятеро сотрудников правоохранительных органов и одно гражданское лицо. Повреждения получили находившиеся рядом с участком транспортные средства.
Известно, что хлопок произошел во время процедуры оформления свидетельства о регистрации.
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Меры безопасности в полицейском участке сейчас усилены. Входы охраняет вооруженный персонал. Ведется расследование.
Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна действующая в регионе экстремистская организация.