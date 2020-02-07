Великобритания снимет пошлины с российских товаров

Власти Великобритании могут отказаться от ряда торговых ограничений в отношении России. Это станет возможным после завершения переходного периода из-за Brexit.

Лондон намерен отменить антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу, чугунные и металлические трубы, ферросилиций, чугунные и стальные трубные фитинги.

Но сохранятся пошлины, наложенные ранее странами Евросоюза, на некоторые другие российские товары.

Великобритания вышла из ЕС 31 января. Этот процесс продолжался три с половиной года. Теперь Соединенное Королевство ждет переходный период в 11 месяцев. За это время Лондон должен договориться с другими странами о форматах взаимодействия, в том числе, и в торговой сфере.

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен уже на следующий день остро отреагировала на Brexit. Она назвала Евросоюз громким провалом. По ее мнению, Европе пора строить содружество независимых государств.