Мир 21 ноября 2023, 14:47 Ряд стран уличили в поддержке рекрутинга наемников через украинские посольства Мирошник: часть стран поддерживают рекрутинг наемников через посольства Украины РИА «Новости»

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Некоторые страны поддерживают рекрутинг иностранных наемников через украинские диппредставительства. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на брифинге.

Он отметил, что страна поднимет этот вопрос на международных площадках. Россия хочет получить правовую оценку подобным действиям Украины.

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«Но она (Украина. — прим. ред.) активно поддерживается целым рядом гегемонов, которые доминируют в международной политике», — указал посол.

Украинские посольства работают с рекрутинговыми компаниями и отдельными боевиками, уточнил Мирошник. По его словам, им предлагают контракты на территории республики. И целый ряд стран закрывает глаза на подобные действия Украины, заключил он.

По данным офицера ВСУ Дмитрия Костюка, многие сражающиеся на украинской стороне иностранные наемники сбегают с поля боя. Увидев реальную ситуацию на фронте, они отказываются принимать участие в конфликте.