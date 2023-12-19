Мир 19 декабря 2023, 12:41 Ряд стран Европы задумались о последствиях провала на Украине для НАТО Bloomberg: тупик на Украине заставил ЕС задуматься о его последствиях для НАТО РИА «Новости»

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Ряд европейских государств на фоне тупика вокруг выделения финансовой помощи Украине задумались, чем это может обернуться для военно-политического блока НАТО и его членов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Тупик вокруг помощи от США и Европы заставляет союзников Украины размышлять о том, что они отказывались себе представить, — что Владимир Путин может победить», — указали в материале.

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В Европе размышляют на тем, как долго Украина продержится без поддержки Запада. Кроме того, добавили авторы статьи, европейские союзники страны переоценивают риски, исходящие от «осмелевшей России». Также указывается, что в случае «падения Украины» угроза для Восточной Европы возрастет.

Президент США Джо Байден и глава Пентагона Ллойд Остин начали активно распространять тезис о том, что Россия «возьмется за НАТО» после победы над Украиной. В МИД РФ назвали эти заявления чушью и бредом, попыткой Вашингтона удержать членов альянса в узде.