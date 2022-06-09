Не все страны ЕС готовы поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в объединение. Среди них Германия и Нидерланды, отметило агентство Bloomberg.

«Некоторые западные страны ЕС выступают против призывов блоку предоставить Украине так называемый статус кандидата на этой неделе», — сказано в материале агентства. В статье авторы ссылаются на ряд дипломатов.

Среди этих стран находятся Германия и Нидерланды. Выступающие против государства члены объединения сначала хотят, чтобы исполнительное ведомство ЕС высказало свое мнение о степени готовности Украины к членству в Евросоюзе.

Как заметил один из собеседников агентства, страны, выступающие против предоставления Украине статуса кандидата считают, что первоначально нужно оказать Украине практическую помощь, «а не начинать процесс, который может занять не менее 10 лет».

Их оппоненты в этом вопросе — представители государств, в которых поддерживают статус кандидата в Евросоюз для Украины, — считают запуск процесса получения членства символическим жестом поддержки, «даже если сам процесс членства остается долгим и сложным».

Еврокомиссия обсудит предоставление Украине статуса кандидата в ЕС для подготовки позиции к саммиту. Дебаты на эту тему еврокомиссары проведут 13 июня, а затем придут к общему мнению на совещании в пятницу, 17 июня. Сам саммит состоится 23–24 июня.