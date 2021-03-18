Ряд стран ЕС возобновит применение вакцины AstraZeneca

Германия с 19 марта намерена возобновить применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. С таким заявлением выступил в четверг глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

«Наша общая цель — цель всех 16 федеральных земель — чтобы уже завтра в течение дня начать прививать вакциной AstraZeneca», — приводит его слова ТАСС.

Решение временно прекратить применение этого препарата было правильным, заметил Шпан, потому что случаи тяжелых побочных эффектов не исключены полностью.

Теперь врачи, по словам главы Минздрава ФРГ, должны будут подробнее информировать пожилых пациентов об угрозе побочных эффектов.

Испания, Франция и Литва также приняли решение продолжить вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca, отметил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что преимущества от использования этой вакцины перевешивают возможные риски. В ведомстве пояснили, что в ходе проверки не нашли связи вакцины с образованием тромбов у пациентов. Но препарат действительно может привести к сгущению крови у людей с низким уровнем тромбоцитов.