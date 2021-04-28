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    28 апреля 2021, 12:20

    Ряд полномочий Лукашенко предложили отдать правительству Белоруссии

    Полина Петрова

    Ряд полномочий президента Белоруссии Александра Лукашенко предложили отдать правительству страны. Такую инициативу в рамках третьего заседания Конституционной комиссии озвучил председатель Петр Миклашевич, написало издание «Беларусь Сегодня».

    Ряд полномочий Лукашенко предложили отдать правительству Белоруссии

    Миклашевич отметил, что Институт президентства был установлен Конституцией в 1996 году, сообщил сайт «Русская планета».

    «Прошедший 25-летний период подтвердил эффективность, состоятельность и целесообразность функционирования института Президента», — подчеркнул он.

    По словам председателя комиссии, были проанализированы 150 законов о полномочиях лидера государства. Как он считает, большая часть прав и обязанностей президента являются излишними. Некоторые из них относятся к исполнительной власти, поэтому было бы логичнее закрепить их за правительством.