Мир 19 февраля 2023, 18:37 Ряд общественных организаций Абхазии не захотели объединения страны с Россией Некоторые общественные организации Абхазии выступили против вступления в состав России РИА «Новости»

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Несколько общественных организации Абхазии выступили против вступления республики в состав России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Противники объединения отметили, что формат отношений с признавшими Абхазию странами менять не нужно — он полностью устраивает все стороны.

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«Спекуляции на эту тему считаем наносящими вред сложившимся взаимоотношениям и безответственными», — подчеркнули в заявлении.

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Авторы документа добавили, что 30 лет назад Абхазия отстояла свое право строить суверенное государство и быть свободным.

«Мы выстояли, продемонстрировав решимость жить в независимой свободной стране всему миру», — заявили они.

Республика Абхазия заявила о своей независимости в 1993 году после боевых действий с Грузией. Россия официально признала независимость страны в 2008 году.