Ряд неизлечимых болезней предположили у Саакашвили | 360°

Мир 08 ноября 2022, 16:18 Ряд неизлечимых болезней предположили у Саакашвили Адвокат Хачапуридзе: у Саакашвили могут найти деменцию, туберкулез и еще около 30 болезней РИА «Новости»

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, вероятно, страдает целым рядом неизлечимых болезней. Об этом заявил адвокат политика Шалва Хачапуридзе, сообщило РИА «Новости».

Юрист объяснил, что на данный момент речь идет лишь о предположительных диагнозах. В итоговом медицинском заключении количество болезней может еще серьезно увеличиться.

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«На данный момент речь идет о туберкулезе, деменции и еще свыше 34 болезней. Мы ждем окончательного ответа от медиков, работа ведется», — заявил адвокат.

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Саакашвили находится на лечении в больнице в Тбилиси после долгой голодовки во время тюремного заключения. Его перевели в клинику в мае 2022 года.

Депутат грузинского парламента Коба Накопия заявлял, что за время тюремного срока Саакашвили похудел примерно на 30 килограммов, писал RT.

Саакашвили арестовали в Грузии в октябре 2021 года, он стал фигурантом нескольких уголовных дел. В частности, его осудили заочно за избиение депутата Валерия Гелашвили и убийство банкира Сандро Гиргвлиани.

В первом случае он получил шесть лет неволи, во втором — три. Также бывший президент проходит по делам о разгоне мирной демонстрации в ноябре 2007 года, растрате денег из государственного бюджета и разгроме телекомпании «Имеди».