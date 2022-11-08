Ряд неизлечимых болезней предположили у Саакашвили | 360°

08 ноября 2022, 16:18
Ряд неизлечимых болезней предположили у Саакашвили
Адвокат Хачапуридзе: у Саакашвили могут найти деменцию, туберкулез и еще около 30 болезней
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, вероятно, страдает целым рядом неизлечимых болезней. Об этом заявил адвокат политика Шалва Хачапуридзе, сообщило РИА «Новости».
Юрист объяснил, что на данный момент речь идет лишь о предположительных диагнозах. В итоговом медицинском заключении количество болезней может еще серьезно увеличиться.
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«На данный момент речь идет о туберкулезе, деменции и еще свыше 34 болезней. Мы ждем окончательного ответа от медиков, работа ведется», — заявил адвокат.
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Саакашвили находится на лечении в больнице в Тбилиси после долгой голодовки во время тюремного заключения. Его перевели в клинику в мае 2022 года.
Депутат грузинского парламента Коба Накопия заявлял, что за время тюремного срока Саакашвили похудел примерно на 30 килограммов, писал RT.
Саакашвили арестовали в Грузии в октябре 2021 года, он стал фигурантом нескольких уголовных дел. В частности, его осудили заочно за избиение депутата Валерия Гелашвили и убийство банкира Сандро Гиргвлиани.
В первом случае он получил шесть лет неволи, во втором — три. Также бывший президент проходит по делам о разгоне мирной демонстрации в ноябре 2007 года, растрате денег из государственного бюджета и разгроме телекомпании «Имеди».
Грузия
Михаил Саакашвили
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