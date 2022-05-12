Ряд иностранных круизных компаний перестали продавать туры россиянам
АТОР сообщила об отказе ряда иностранных круизных компаний продавать туры россиянам
Ряд крупных иностранных круизных компаний отказались продавать туры жителям России, однако лица, уже купившие билеты на круиз, смогут поплыть в путешествие. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Приостановили сотрудничество с российским рынком такие компании, как Costa Cruises, Princess Cruises и Carnival Cruise Line.
«Агенты получили сообщение от операторов, что больше не примут заявки на бронирование круизов от жителей России, Белоруссии, Луганской и Донецкой народных республик», — говорится в сообщении ассоциации.
АТОР уточнила, что компания Costa Cruises объяснила свое решение финансовыми рисками. При этом россиянин может отправиться в круиз, если у него есть вид на жительство в другой стране, если он использует для оплаты иностранный банковский счет и если он приобретет путевку в иностранном туристическом агентстве.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин посоветовал россиянам брать с собой в зарубежные поездки наличные деньги в разных валютах.