Ряд иностранных круизных компаний перестали продавать туры россиянам

Ряд крупных иностранных круизных компаний отказались продавать туры жителям России, однако лица, уже купившие билеты на круиз, смогут поплыть в путешествие. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Приостановили сотрудничество с российским рынком такие компании, как Costa Cruises, Princess Cruises и Carnival Cruise Line.

«Агенты получили сообщение от операторов, что больше не примут заявки на бронирование круизов от жителей России, Белоруссии, Луганской и Донецкой народных республик», — говорится в сообщении ассоциации.

АТОР уточнила, что компания Costa Cruises объяснила свое решение финансовыми рисками. При этом россиянин может отправиться в круиз, если у него есть вид на жительство в другой стране, если он использует для оплаты иностранный банковский счет и если он приобретет путевку в иностранном туристическом агентстве.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин посоветовал россиянам брать с собой в зарубежные поездки наличные деньги в разных валютах.