Мир 24 февраля 2023, 18:52 Ряд губернаторов регионов России попали под санкции США Госдеп США ввел персональные санкции против губернаторов регионов России РИА «Новости»

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США вводят санкции в отношении глав десятков российских регионов. Рестрикции уже согласовал Госдеп. Заявление опубликовали на сайте ведомства.

В списке попавших под американскую опалу глав регионов России нашли губернаторов Астраханской области (Игорь Бабушкин), НАО (Юрий Бездудный), Удмуртии (Александр Бречалов). Помимо них, под новыми санкциями США оказались более 10 руководителей других областей и республик в составе РФ.

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Также Госдеп США ввел рестрикции против ряда чиновников из правительства РФ. Среди них — министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Минтруда Антон Котяков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава МЧС Александр Куренков, глава Минкульта Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин, руководитель Минцифры Максут Шадаев и министр энергетики Николай Шульгинов. Также персональные санкции наложили и на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

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