Рябков заподозрил Великобританию в работе на США

Комментируя планируемую сделку с Ираном, Сергей Рябков отметил, что Великобритания может вести двойную игру и работать на интересы Соединенных Штатов.

Во вторник британский премьер-министр Борис Джонсон допустил замену Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе новым соглашением, условия которого будут диктовать власти США.

Как передало ИА Nation News заявление замглавы МИД РФ, шансы на сохранение совместного всеобъемлющего плана действий исчезнут, если запустят механизм разрешения споров по иранской ядерной сделке.

Напомним, Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран объявили о достижении СВПД в 2015 году. Соглашение предполагало снятие санкций взамен на сдерживание иранской ядерной программы. В 2018 году США вышли из сделки в одностороннем порядке.