Мир 05 апреля 2023, 12:34 Рябков заявил о горячем конфликте между Россией и США Замглавы МИД Рябков: РФ и США находятся в фазе горячего конфликта РИА «Новости»

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Россия и Соединенные Штаты находятся в фазе «горячего конфликта», констатировал заместитель главы МИД Сергей Рябков в эфире радио Sputnik. Он добавил, что идет много разговоров об угрозе ядерного конфликта.

«Мы наблюдаем прямое вовлечение США в гибридную войну с Россией по самым разным направлениям. Некоторые формы этой войны беспрецедентны — они просто не существовали и не могли существовать в период „холодной войны“», — отметил дипломат.

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По его мнению, Соединенные Штаты во многом ведут себя «безбашенно», бездумно и провокационно и идут «все далтше по эскалационной лестнице», в то время как Россия постоянно напоминает, что ядерную войну нельзя развязывать и в ней не может быть победителей. Рябков отметил, что США ослеплены ни на чем не основанной верой в способность нанести России стратегическое поражение и «играют с огнем». Все это заставляет усомниться в их адекватности.

То, что США недооценивают решимость России «принять все меры, использовать все средства» в случае посягательства на ее суверенитет, государственность и территориальную целостность, может стать фатальной ошибкой, резюмировал замглавы МИД.