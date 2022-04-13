Рябков заявил о безуспешных попытках США остановить развитие России

Власти США продолжают вводить антироссийские санкции, рейдерским способом захватывают валютные активы и перекрывают каналы для возможных инвестиций. Все эти способы призваны спровоцировать дефолт, но пока основной удар принимает на себя американский бизнес. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Об экономике

Вашингтон своим поведением жертвует экономическими выгодами ради секундных политических целей, заявил Рябков. Он подчеркнул, что американцы ввели против России уже более 100 различных санкций и захватили часть валютных резервов, при этом требуют сейчас, чтобы платежи по евробондам гасились из экспортной выручки. Цели истощить запасы валютных резервов нашей страны даже не скрываются.

При этом ранее американским предпринимателям запретили вкладываться в российские ценные бумаги, а отечественный фондовый рынок был для них самым привлекательным и доходным. По официальным данным вложения американских корпораций достигали 3,2 миллиарда долларов. Сейчас этот канал полностью закрыт.

«Именно перекрытие каналов для американских и западных инвестиций рассматривается как один из инструментов, призванных спровоцировать дефолт», — заявил Рябков.

Дипломат добавил, что складывается впечатление, что устойчивость российской экономики к санкциям, стабилизация курса рубля на фоне возросшей инфляции в США и нехватке товаров в странах Европы выводят Белый дом из себя.

Рябков отметил, что все ожидания Запада на быстрое падение российской экономики не оправдались. Идет поддержка отечественного производителя, расширение прав предпринимателей, насыщение рынка товарами и поддержка уязвимых групп. Все это позволит обеспечить дальнейший рост и выйти на полную самодостаточность.

«Наше развитие можно, конечно, осложнить, но остановить его Вашингтону не под силу», — заявил Рябков.

При этом дипломат отметил, что Россия не закрывается от внешнего мира и готова принимать у себя иностранные компании. Кроме того страна готова к продолжению диалога с США. Но Вашингтон к дополнению к санкциям применяет высылку дипломатов, на которые Москва отвечает зеркально. Все это может закончится полным закрытием диппредставительств.

«Мы готовы и к такому развитию событий, раз американская сторона сама поставила двусторонние отношения на грань полного обрушения», — подчеркнул Рябков.

Об Украине

Вести переговоры с властями США в условиях их полной поддержки и накачки оружия киевского режима не имеет никакого смысла. Но Россия пресечет любые попытки замедления специальной операции или причинение ущерба российским военным и формированиям ДНР и ЛНР.

«Американо-натовский транспорт с вооружениями, следующие по украинской территории, нами рассматриваются в качестве законных военных целей», — предупредил дипломат.

Также Рябков отметил, что от американцев не последовало никакой реакции на требование объяснить открытие и финансирование биологических лабораторий на Украине. Россия считает, что Киев и Вашингтон нарушили несколько пунктов Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Американцы и их союзники не смогли ответить на конкретные вопросы на заседании Совета Безопасности ООН, а также на неформальной встрече, которая прошла 6 апреля.

«Нет реакции и на наши призывы предоставить всю информацию о военно-биологической активности США в лабораториях на территории Украины и на других объектах за пределами их национальных границ. Это подтверждает обоснованность наших опасений», — заявил Рябков.

Он не исключил, что на интересующие вопросы могла бы ответить заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, курирующая это направление. Сейчас профильная парламентская комиссия прорабатывает вопрос ее приглашения на заседание.