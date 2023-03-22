Мир 22 марта 2023, 12:48 Рябков заявил, что США «нарываются» на ответ России Замглавы МИД Рябков: США «нарываются» на контрмеры России из-за полетов БПЛА в Черном море

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Власти США, заявляя о намерении продолжить полеты своих беспилотников в Черном море, «нарываются» на контрмеры России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Он напомнил, что РФ вводила особый режим пользования воздушным пространством из-за проведения спецоперации, сообщил ТАСС.

В МИД прокомментировали ситуацию с падением американского дрона в том районе Черного моря, где действовал особый режим из-за проведения СВО. Сергей Рябков обвинил США в циничном отрицании правомерности этого решения — Штаты заявили о намерении продолжать подобные действия.

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«Они, что называется, „нарываются“ в таком случае на наши контрмеры, мы предостерегаем их от попыток играть на нервах, испытывать наше терпение», — отметил замминистра иностранных дел.

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По словам Рябкова, Россия полностью обеспечит свою безопасность всеми имеющимися средствами. Он добавил, что эту решимость не изменит применение никаких американских дронов.

Утром 14 марта в Черном море потерпел крушение беспилотник MQ-9, принадлежащий США. Аппарат упал после того, как его винт задел российский истребитель Су-27.