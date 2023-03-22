Мир 22 марта 2023, 17:45 Рябков заявил, что США играют с огнем, продолжая враждебные действия против России Замглавы МИД Рябков: США продолжают враждебные действия против России не только на Украине РИА «Новости»

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Соединенные Штаты предпринимают активные враждебные действия против России не только на Украине, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков в ходе дискуссии, организованной клубом «Валдай». Об этом сообщил ТАСС.

Рябков подчеркнул, что США «играют с огнем в прямом смысле слова». Прекращение этой враждебной политики — главное условие, на котором Россия готова вернуться к обсуждению своего участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

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«Условием возвращения к обсуждению содержательной стороны договора является изменение враждебного курса США по отношению к России. Они должны как-то одуматься и встряхнуться, сбросить шоры и воспринять реальность такой, какова она есть», — отметил замминистра.

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Сергей Рябков указал на то, что США «фактически являются стороной конфликта на Украине» и вести с ними дела как прежде Россия не может. Сейчас страна оказалась в состоянии «де-факто открытого конфликта» с Соединенными Штатами, резюмировал замглавы МИД.