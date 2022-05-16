Рябков заявил, что Россия не оставит вступление Финляндии и Швеции в НАТО без реакции

НАТО не должен надеяться, что вступление Швеции и Финляндии в Альянс останется без реакции со стороны России. Об этом на брифинге заявил замминистра МИД РФ Сергей Рябков. Его слова процитировал ТАСС.

Рябков отметил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не укрепит безопасность этих стран. При этом Россия сделает все, чтобы обеспечить свою сохранность.

«В какой форме мы будем обеспечивать свою безопасность после изменения этой общей натовской конфигурации, вопрос отдельный. Это будет зависеть от того, что в практическом плане станет следствием ожидаемого присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому союзу. Никаких иллюзий, что мы будем с этим просто мириться, у них быть не должно», — сказал Рябков.

Также он отметил, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО станет для этих стран «ошибкой с далеко идущими последствиями». По словам Рябкова, эти действия спровоцируют рост военной напряженности и снизят предсказуемость дальнейшего развития событий.