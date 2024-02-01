Мир 01 февраля 2024, 16:32 Рябков заявил, что Россия не будет размещать ядерное оружие в других странах МИД: Россия не будет размещать ядерное оружие в других странах

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Российские власти не собираются размещать ядерное оружие в других странах, кроме того, что уже находится на территории Белоруссии. На это указал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Нет, не планирует», — коротко сказал дипломат журналистам, подводя итоги первой встречи доверенных лиц стран — членов БРИКС в рамках председательства России в объединении.

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Он подчеркнул, что Россия проявляет максимальную ответственность при размещении ядерного оружия в республике.

В июне 2023 года Россия начала перемещать ядерные боеприпасы в Белоруссию. В сентябре в МИД России заявили, что процесс его размещения идет по графику. Специалисты в несколько этапов подготовили необходимую инфраструктуру и переоборудовали носители.

В ходе саммита ОДКБ президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности наличия ядерного оружия в качестве гарантий безопасности страны. Такая политика соответствует современному «дипломатическому этикету», подытожил он.