Украина превращается в пороховую бочку благодаря постоянным поставкам оружия со стороны США и стран НАТО. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он отметил, что поставки вооружений для украинской армии со стороны иностранных государств только увеличиваются.

«США и другие натовские страны сознательно превращают Украину в пороховую бочку», — подчеркнул он.

Дипломат напомнил, что уже несколько лет официальный Киев привлекает к военным учениям иностранных советников и инструкторов для тренировки своих солдат. Кроме того, при помощи стран Североатлантического альянса в стране создаются объекты, которые напрямую угрожают России. Рябков отметил, что речь идет о сети биолабораторий, которые появились в странах постсоветского пространства.

Достигнутое перемирие на линии разграничения в Донбассе оказалось временным. Начиная с февраля 2021 года ВСУ начали обстреливать населенные пункты самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. От удара украинского беспилотника погиб ребенок и пострадала женщина.

Министерство обороны Украины объявило, что рассчитывает на помощь США в случае «российской агрессии». В Министерстве иностранных дел России назвали заявления Киева о возможном конфликте с Москвой выдумкой.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что для окончательного прекращения боевых действий в Донбассе стране требуется вступить в НАТО. Желание Киева поддержали США, но отметили, что окончательное решение принимают все члены альянса.