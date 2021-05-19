Рябков сообщил о претензиях участников ДОН после решения РФ о выходе

Замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что ряд стран — участников Договора по открытому небу (ДОН) высказали претензии по поводу решения России выйти из соглашения, написал ТАСС.

«Что касается отношения этой группы государств к нашему решению, то оно либо обходится молчанием, по крайней мере по состоянию на данный момент, либо сводится к попытке воспроизвести в адрес России ряд надуманных и многократно опровергавшихся нами претензий», — процитировал Рябкова сайт RT.

Недовольства государств касаются того, как Россия выполняла условия договора.

Напомним, что 19 мая, депутаты Госдумы РФ поддержали выход нашей страны из Договора по открытому небу. В пояснительных материалах говорится, что причиной для денонсации ДОН стало решение США выйти из этого многостороннего соглашения. Денонсация — это оформленный надлежащим образом отказ государства от заключенного им международного договора.