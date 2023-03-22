Мир 22 марта 2023, 12:33 Рябков рассказал, возможен ли обмен Артема Усса с США Замглавы МИД Рябков: нет оснований говорить о новом обмене заключенными с США piqsels

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Пока нет оснований говорить о новых обменах заключенными между Россией и США, в том числе об обмене сына губернатора Красноярского края — Артема Усса, которого задержали в Италии по международному ордеру. Однако в дальнейшем его могут включить в обменный список, сообщил журналистам заместитель главы МИД Сергей Рябков.

«Возможно все, но дело в том, что американцы, насколько мне известно, не проявляли интереса к возвращению некоторых своих граждан на более ранних стадиях обсуждения такого рода вопросов. <…> Сейчас говорить о чем-то в плане каких-то обменов нет оснований», — процитировал замминистра ТАСС.

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Он отметил, что не знает, какой будет судьба Усса-младшего, но надеется, что сын губернатора «так или иначе вернется домой». При этом Рябков добавил, что Россия всегда боролась и в будущем намерена бороться за каждого своего гражданина — оказывать консульскую помощь, защищать интересы всеми возможными способами — и это, в частности, касается Артема Усса.

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Его задержали в октябре 2022 года в аэропорту Милана Мальпенса по запросу США. Ему вменяют уклонение от санкций и отмывание денег. Кстати, в России Усса-младшего тоже объявили в международный розыск по делу о легализации денежных средств. При этом известно, что Артем Усс просил об экстрадиции в Россию.