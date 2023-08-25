Мир 25 августа 2023, 12:17 Рябков рассказал о новых заявках на вхождение в БРИКС Замглавы МИД РФ Рябков: БРИКС начал рассмотрение еще 15 заявок на вступление MFA Russia/viaGloballookpress.com

Читать 360tv в

Еще 15 стран подали заявки на участие в БРИКС. Объединение рассмотрит их в скором времени, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам саммита в ЮАР, сообщил ТАСС.

«Более 15 заявок, остающихся на столе для дальнейшего рассмотрения, — это индикатор того, что в БРИКС присутствует элемент новизны, в том числе новизны геополитической, — отметил он.

Реклама

Замглавы МИД добавил, что БРИКС показал стабильные тенденции к укреплению и по многим вопросам дает фору G7.

«БРИКС продолжает крепнуть. В последние годы доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности уверенно обходит „Группу семи“, а с присоединением новых стран этот разрыв станет еще больше», — указал Рябков.

Он заявил, что новые участники БРИКС помогут и дальше развивать объединение.

Ранее союз БРИКС пригласил в свой состав шесть стран: Аргентину, Египет, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран и Эфиопию. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что решение о включении новых участников вступит в силу 1 января 2024 года.