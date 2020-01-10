Рябков призвал к сдержанности в иранском вопросе

Российские дипломаты призвали все стороны быть сдержанными в ситуации вокруг Ирана. Прежде всего это касается США. Политику американской стороны в Москве характеризуют как неприемлемую.

Позицию РФ обозначил в беседе с РИА «Новости» замглавы министерства иностранных дел страны Сергей Рябков.

«Все стороны должны проявлять сдержанность, прежде всего — США», — сказал дипломат.

В МИД РФ напомнили, что Соединенные Штаты «в свое время «взорвали» Ближний Восток» и до сих пор придерживаются политики дестабилизации и управляемого хаоса.

«Продолжают проводить политику, <...> которая нам представляется деструктивной и неприемлемой», — сказал Рябков.

В районе аэропорта Багдада 3 января в результате нанесенного американцами удара погиб командующий иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. После этого Иран атаковал две американские военные базы в Ираке, выпустив по ним ракеты. Обошлось без пострадавших с американской стороны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут давить на Иран экономическими санкциями. Тем временем в Белом доме подвергли критике принятую Палатой представителей резолюцию против войны с этим государством.