Рябков: приезд Трампа в Москву не связан с участием Путина на G7

Приезд президента США Дональда Трампа в Москву на 9 Мая никак не связан с возможным визитом его российского коллеги Владимира Путина на саммит G7 в Штаты. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Никаких увязок такого рода нет и быть не может, и было бы странно, если бы мы вопросы ставили в такой плоскости», — заявил Рябков «Интерфаксу».

Он отметил, что Трампу отправили приглашение приехать в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Президент США сказал, что это приглашение он рассматривает. Мы будем ждать официального ответа, официальной реакции», — отметил Рябков.

Ранее Трамп говорил, что ценит приглашение России и «с удовольствием» приедет, если сможет.

В начале декабря Палата представителей Конгресса приняла резолюцию против участия России в саммите «большой семерки». Однако документ не имеет законодательной силы и носит рекомендательный характер.

Встреча лидеров стран G7 пройдет в 2020 году в США. Трамп пообещал пригласить на саммит Путина, чтобы российская сторона могла принять участие в обсуждении международных повесток. В Кремле, в свою очередь, заявили, что готовы к диалогу, но не преследуют цель восстановления формата «Большой восьмерки».