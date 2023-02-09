Мир 09 февраля 2023, 13:50 Рябков предупредил о последствиях подрыва «Северных потоков» для США Замглавы МИД Рябков: подрыв «Северных потоков» будет иметь последствия для США РИА «Новости»

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Итоги журналистского расследования американского журналиста Сеймура Херша по терактам на «Северных потоках» не слишком удивили Россию. Публикация не обойдется без последствий для США, подчеркнул заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с РИА «Новости».

«Как и в каких форматах дальше действовать с учетом публикации Херша — это вопрос отдельный. Я думаю, что последствия этого будут, они просто не могут не появиться», — заметил Рябков.

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Он отметил, что у России «никогда не было сомнений», что США «и, возможно, другие натовские страны» причастны к подрыву газопроводов. При этом замминистра напомнил, что с американской стороны тут же последовали опровержения.

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Сеймур Херш пришел к выводу, что взрывчатку подложили водолазы из США, а активировали норвежцы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что публикацию нельзя считать первоисточником, однако это важный материал, который должен ускорить застопорившееся международное расследование.