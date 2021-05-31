Рябков предупредил о разнице в повестках к саммиту Путина и Байдена

Повестки дня России и США к встрече президентов стран Владимира Путина и Джозефа Байдена не совпадают. Но Москва традиционно готова реагировать на любые вопросы с американской стороны. Однако встречная готовность наблюдается все реже.

Об этом, по данным ТАСС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ответ на вопрос журналистов о темах, которые будут обсуждаться на встрече глав государств.

«Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы — я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне, я не знаю, как она пройдет, — целый ряд сигналов из Москвы для них будут некомфортными, в том числе, в предстоящие дни», — подчеркнул Рябков (цитата по «Интерфаксу»).

Замглавы ведомства также сообщил что не понимает, почему Вашингтон рекомендовал американцам, у которых истекают визы, покинуть Россию до середины июня.

«Есть известная процедура, действующая по линии наших ведомств, в том числе миграционной службы, которая в рамках МВД функционирует. Там есть определенные графики, которые должны соблюдаться. Что касается рекомендации американских загранучреждений своим гражданам, то мы за этим не следим», — цитирует Рябкова РИА «Новости».

Первая личная встреча президентов состоится 16 июня в Женеве. Байден уже заявил, что намерен обсудить с Путиным тему нарушения прав человека.