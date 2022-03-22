Рябков потребовал от США прекратить демонизацию России

Россия требует от США прекратить ее демонизацию и задуматься о последствиях «политики кровавого подавления неугодных режимов в разных регионах мира», которую американцы практикуют многие десятилетия. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

«Мы требуем прекращения демонизации России. Мы настаиваем на том, что ответственность за возможные последствия происходящего целиком и полностью на Вашингтоне», — подчеркнул Рябков.

По его словам, США сами провоцируют разрыв дипломатических отношений.

«Соединенные Штаты ведут дело к разрыву. В этом нет никаких сомнений», — прокомментировал замминистра ранее прозвучавшие заявления Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина.

Россия не хочет закрытия диппредставительств.

«Мы считаем, что в нынешней ситуации такие каналы коммуникации востребованы, хотя иллюзий и нет», — уточнил Сергей Рябков.

Заместитель министра считает, что решение многих иностранных компаний об уходе с российского рынка «не обошлось без влияния администрации США».

Контакты России и Соединенных Штатов по линии посольств продолжаются, добавил он.