facebook_pixel
    22 марта 2022, 12:36

    Рябков потребовал от США прекратить демонизацию России

    Замминистра иностранных дел РФ Рябков потребовал от США прекратить демонизацию России

    Оксана Кириллова

    Россия требует от США прекратить ее демонизацию и задуматься о последствиях «политики кровавого подавления неугодных режимов в разных регионах мира», которую американцы практикуют многие десятилетия. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

    Рябков потребовал от США прекратить демонизацию России

    «Мы требуем прекращения демонизации России. Мы настаиваем на том, что ответственность за возможные последствия происходящего целиком и полностью на Вашингтоне», — подчеркнул Рябков.

    По его словам, США сами провоцируют разрыв дипломатических отношений.

    «Соединенные Штаты ведут дело к разрыву. В этом нет никаких сомнений», — прокомментировал замминистра ранее прозвучавшие заявления Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина.

    Россия не хочет закрытия диппредставительств.

    «Мы считаем, что в нынешней ситуации такие каналы коммуникации востребованы, хотя иллюзий и нет», — уточнил Сергей Рябков.

    Заместитель министра считает, что решение многих иностранных компаний об уходе с российского рынка «не обошлось без влияния администрации США».

    Контакты России и Соединенных Штатов по линии посольств продолжаются, добавил он.