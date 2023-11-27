Мир 27 ноября 2023, 20:46 Рябков оценил возможность диалога России и США по стратегической стабильности Замглавы МИД Рябков усомнился в возобновлении диалога с США по стратстабильности unsplash.com

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Диалог России и США по стратегической стабильности вряд ли возобновится в ближайшем будущем. Такое заявление сделал заместитель главы МИД Сергей Рябков, чьи слова привело РИА «Новости».

«Я не думаю, что диалог возобновится в обозримой перспективе в том виде, как он практиковался до момента, когда США его в одностороннем порядке прервали», — подчеркнул замминистра.

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Он напомнил, что недавно Соединенные Штаты передали России документ, в котором они изложили свою позицию и ожидания по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности.

«Отвлекаясь от содержательной стороны, могу сказать, что политическая неуместность такого обращения очевидна нам, но, наверное, не авторам этого документа», — добавил дипломат.

Ранее Рябков отметил, что подход США к диалогу о стратегической стабильности можно охарактеризовать как «биполярное расстройство». С одной стороны, американцы отрицают объективную реальность, а с другой — пытаются ее изменить.