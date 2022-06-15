Рябков оценил вероятность применения Западом ядерного оружия на Украине

Россия надеется, что у Соединенных Штатов и Запада остается здравый смысл и они не будут доводить ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я надеюсь, что все-таки остатки здравого смысла позволят этим политикам, этим претендентам на роль всемирных дирижеров воздержаться от принятия такого рода решений, потому что обратного пути в случае применения ядерного оружия уже не будет», — сказал Рябков. Его процитировало РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о том, блефуют ли западные политики, в частности американские, говоря о поражении России — страны, которая обладает ядерным оружием.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что бывший глава МИД Польши, а сейчас депутат Европарламента Радослав Сикорский провоцирует ядерный конфликт. Володин таким образом прокомментировал предложение Сикорского передать Украине ядерное оружие.