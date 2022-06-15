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    15 июня 2022, 14:07

    Рябков оценил вероятность применения Западом ядерного оружия на Украине

    Замглавы МИД Рябков: РФ надеется, что Запад не применит ядерное оружие на Украине

    Наза Салех Захи

    Россия надеется, что у Соединенных Штатов и Запада остается здравый смысл и они не будут доводить ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    «Я надеюсь, что все-таки остатки здравого смысла позволят этим политикам, этим претендентам на роль всемирных дирижеров воздержаться от принятия такого рода решений, потому что обратного пути в случае применения ядерного оружия уже не будет», — сказал Рябков. Его процитировало РИА «Новости».

    Так он ответил на вопрос о том, блефуют ли западные политики, в частности американские, говоря о поражении России — страны, которая обладает ядерным оружием.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что бывший глава МИД Польши, а сейчас депутат Европарламента Радослав Сикорский провоцирует ядерный конфликт. Володин таким образом прокомментировал предложение Сикорского передать Украине ядерное оружие.