Мир 06 февраля 2023, 11:06 Рябков опроверг слухи о якобы приезде главы ЦРУ в Россию для переговоров по Украине Замглавы МИД России Рябков заявил об отсутствии контактов между США и Россией по теме СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава ЦРУ США Уильям Бернс не приезжал в Москву для переговоров по украинскому конфликту. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщило РИА «Новости».

Он подчеркнул, что между США и Россией сейчас нет диалога по теме спецоперации на Украине. По его мнению, вбросы, подобные приезду высокопоставленного чиновника из США Уильяма Бернса в Россию, вызывают лишь волну спекуляций.

Реклама

«Мне о таких контактах ничего не известно. И в принципе не очень понятно, откуда берутся подобного рода вбросы. И с какой целью проходят сообщения, которые вызывают волну спекуляций», — сказал Рябков.

Реклама

Ранее немецкое издание Neue Zürcher Zeitung сообщило о якобы визите главы ЦРУ США в Россию. Там же написали, что Бернс предложил президенту России Владимиру Путину 20% территории Украины в рамках мирного плана. Однако Белый дом опроверг эти слухи.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Россия всегда придерживалась и придерживается мирного взаимодействия между странами, чего не приемлют США.