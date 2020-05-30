Рябков описал отношения России и США словами сатирика Ежи Леца

«Мы движемся от одной низкой точки к другой — как сказал однажды известный польский мыслитель Станислав Ежи Лец: „Мы думали, что достигли дна, но затем снизу постучали“», — сказал Рябков.

По его словам, нынешние российско-американские отношения отличается от периода холодной войны, когда противостояние стран было более опасным, но при этом более предсказуемым. Дипломат назвал контроль за вооружениями самым проблемным аспектом взаимодействия.

«Складывается ощущение, что США концептуально не верят в контроль за вооружениями. Вместо этого Вашингтон пытается найти предлоги, чтобы выйти из как можно большего числа договоров в этой сфере, в которых участвует Москва», — отметил он.

Во время президентства Дональда Трампа, Вашингтон вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу. В подвешенном состоянии находится Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений, который истекает в феврале 2021 года, при этом американская сторона требует присоединения к нему Китая, в противном случае соглашение не будет продлено.