Мир 26 августа 2023, 08:20 Рябков не увидел признаков срыва в вопросе выдачи американских виз делегации ООН Рябков: МИД России продолжил сотрудничество с США для участия в Генассамблее ООН Bernd von Jutrczenka/dpa/globallookpress

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Российская сторона не увидела признаков срыва в вопросе выдачи американских виз делегации и журналистам на сессию Генассамблеи ООН. Об этом заявил РИА «Новости» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он добавил, что страна будет готова к любому развитию событий. По мнению Рябкова, «может произойти все что угодно».

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«Пока признаков того, что здесь произойдет какой-то срыв, я не вижу. Продолжаем настойчиво работать. Документы в американское посольство сданы», — указал он.

Дипломат подтвердил плотное ведение работы с американской стороной по линии посольства в Вашингтоне. Он призвал США выполнить обязательства и разобраться с визовым вопросом для делегации и прессы.

Ранее Рябков рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Ираном. По его словам, Россия будет продолжать взаимодействие в прежнем режиме.