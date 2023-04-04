Мир 04 апреля 2023, 17:11 Рябков назвал анонсированную поставку снарядов с обедненным ураном на Украину шагом к эскалации Замглавы МИД Рябков: поставки снарядов с ураном на Украину стали бы эскалационным шагом Flickr

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Поставка снарядов с обедненным ураном Британией на Украину, если это действительно произойдет, станет значимым эскалационным шагом. Британия сделала соответствующее заявление, чтобы напугать РФ до «нервной дрожи», заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков в эфире канала «Россия 24».

«Поставки, о которых объявили в Великобритании, — это, конечно же, крупнейший эскалационный шаг. Эффект, просчитанный Лондоном, сводится к тому, чтобы люди испугались намерений Великобритании, чтобы обрушить на Москву такую нервную дрожь», — отметил Рябков.

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Он добавил, что у Британии ничего не получилось.

В конце марта Минобороны Великобритании анонсировало поставки для ВСУ снарядов с обедненным ураном, предназначенных для уничтожения бронетехники. Притом подчеркивалось, что это обычный компонент, увеличивающий возможности поражения боевых машин, и речи об эскалации не идет. Президент России Владимир Путин сообщил, что в случае таких поставок стране будет чем ответить.