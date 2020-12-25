Рижскую детскую больницу раскритиковали из-за поиска русскоязычного работника

«Печально, что моя любимая @bernuslimnica (Детская клиническая университетская больница в Риге — прим. ред.) в 2020 году все еще просит от новых работников „хорошего знания русского языка“», — написала Раутиаинен.

Пользователи напомнили автору поста, что в Латвии треть детей говорит на русском языке. Раутиаинен попыталась объясниться. Она сказала, что дело не в русском языке, а в том, что «людей, подходящих по образованию, не возьмут на работу в больницу, если они не будут говорить на русском».

Это пояснение ей не помогло. Комментаторы продолжили объяснять, что в детской больнице без русского языка не обойтись. Один из пользователей напомнил всем участникам дискуссии, что Раутиаинен эмигрировала из Латвии в Финляндию, но все равно рассуждает о языках.

Государственный язык в Латвии — латышский. На русском говорит почти 40% населения страны, но у него статус иностранного языка.