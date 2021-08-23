Более 50 человек в Индии отравились ритуальным угощением

В индийском штате Ассам более 50 человек попали в больницу с пищевым отравлением. Все они попробовали ритуальное угощение из фруктов и голубиного гороха, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на полицию.

Сельский житель устроил праздник, на котором угощал пришедших ритуальным блюдом. Вскоре гости пожаловались на боли в животе и рвоту. С вечера 22 августа в больницу попали свыше 50 сельчан. Их состояние медики оценивают как стабильное. Представители власти изъяли весь приобретенный хозяином торжества голубиный горох — растение из рода бобовых — из магазина. Ведется расследование.