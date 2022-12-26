Эксклюзив 26 декабря 2022, 12:48 «Ритуальный танец». Политолог оценил заявление главы украинской разведки о планах вернуть Крым Политолог Мезюхо: у Украины нет сил и средств для отвоевывания Крыма РИА «Новости»

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Глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что страна якобы вернет Крым «и силой, и дипломатией». Это исключительно пропагандистское заявление, которое не имеет под собой почвы, пояснил «360» политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

«Понятно, что никто у России Крым не заберет, это нереально. Это осознает и глава разведки украинского государства. У Украины нет сил и средств для отвоевывания Крыма, это пропагандистское заявление, подобно ритуальному танцу с бубном», — считает эксперт.

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Он подчеркнул, что к подобным заявлениям не стоит относиться серьезно — Буданов может говорить что угодно. В целом он ведет себя больше как политик, а не как разведчик, указал Мезюхо.

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«Обычно главы национальных разведок неразговорчивые люди, выступают в СМИ редко, за каждое свое слово отвечают. Но глава украинской разведки превратился в медиафронтмена: он постоянно раздает интервью, берет на себя фактически полномочия верховного главнокомандующего», — заметил политилог.

Он резюмировал: в системе украинской власти «каждый говорит то, что хочет», вне зависимости от должностных обязанностей.