Ритуальные поездки президентов в Киев

Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии отправились с визитом на Украину. Однако реальную помощь стране они оказать не могут. С их стороны это очередной недружественный жест в сторону России. Свои мысли по этой теме «360» высказал политолог Никита Донцов. Далее — прямая речь.

Я думаю, что это исключительно ритуальный жест. Страны Прибалтики экономически и политически довольно слабые в ЕС. У них нет реальных ресурсов для оказания помощи Украине, и с их стороны, это — недружественный жест. Мы знаем, что страны Прибалтики ведут русофобскую политику уже на протяжении долгого времени, и им надо обозначить позицию, показать дополнительную актуальность. Можно сказать, что это такой политический хайп с их стороны.

В то же время Эммануэль Макрон — руководитель развитой страны с большим населением и с мощной экономикой, которая реально может оказать помощь Украине, понимает, что сейчас все поездки бессмысленны. Никакого реального продвижения к урегулированию не будет. Украинская сторона пока, как мы видим, не готова к мирным переговорам с Россией. Она, видимо, не заинтересована в каких-то договоренностях, потому что не может обозначить суверенную, независимую позицию.

Если бы украинский лидер и политическая элита были действительно заинтересованы в проведении независимой политики, то они, конечно, могли бы принять решение о переговорах с Россией, найти какие-то конструктивные пути. Либо будет перспективно общаться напрямую с их старшими товарищами, с президентом США Джо Байденом. Но мы должны понимать что Байден тоже не заинтересован в мирных договорах и урегулировании ситуации между Россией и Украиной. Он обеспечивает американскую экономику большим количеством заказов в военно-промышленном секторе.

В США занимаются созданием разных систем вооружения и амуниции. Они сейчас вкладывают это в собственную экономику. Чем дольше будут идти боевые действия, тем больше объемов работы и заказов получат американские предприятия ВПК. Поэтому они и не заинтересованы. Как говорил наш президент Владимир Путин: «Соединенные Штаты готовы воевать с Россией „до последнего украинца“». Это еще раз подчеркивает, что они не заинтересованы в переговорах.