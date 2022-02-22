Рисунок Матисса нашли под кучей мусора на юге Франции

Рисунок французского художника Анри Матисса случайно нашли под кучей мусора во французском департаменте Вар на юго-востоке страны. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

«Рисунок, подписанный Матиссом, в настоящее время проходит экспертизу. Его проверяют специалисты в парижском регионе. Им необходимо определить технику и проследить историю этой картины», — сказал источник телеканала.

Картину нашла оценщик аукционного дома Женнифер Премпье-Роллан во время судебной оценки имущества при оформлении опекунства. Рисунок лежал в картонной коробке, которая находилась под кучей мусора.

На картине изображен женский портрет, также на рисунке была обнаружена подпись Матисса.

В мае 2021 года эта же аукционистка нашла еще одну работу Матисса в этом же французском регионе. Почти два года назад Премпье-Роллан обнаружила свернутым в шкафу эскиз портрета Элен Мерсье, урожденной княгини Голицыной. В июне 2021 года его продали на аукционе за 220 тысяч евро.

Анри Матисс — французский художник, скульптор и график, один из представителей течения фовизм. Он известен своими изысканиями в передаче эмоций через цвет и форму. Писал портреты, жанровые картины, натюрморты, картоны для витражей и гобеленов.