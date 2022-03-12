«Рискуя жизнью, вывезли нас». Беженка из Мариуполя рассказала, как ее спасли танкисты ДНР

Беженка из Мариуполя рассказала, как ей помогли спастись танкисты ДНР, забравшие ее и других жителей из подвала, где они на протяжении 12 дней прятались от нацистов. Об этом она сообщила корреспонденту «Известий», сообщил Telegram-канал газеты.

Женщина выразила огромную благодарность дэнээровским танкистам, которых запомнила по именам. Среди них, по ее словам, даже был совсем молодой 22-летний парень, у которого есть ребенок. А самой беженке 78 лет.

«Они нас просто „украли“ с подвала и вывезли. Бомбежка шла. Мы их попросили, ребята, отвезите нас куда-нибудь, потому что сил уже нет. Мы 12 дней там сидим в подвале, кушать нечего нам. Они, рискуя своей жизнью, вывезли нас», — рассказала беженка.

Танкисты вывезли жителей в соседнее село за семь километров от Мариуполя.

«Когда они нас нашли в этой яме, они говорят: „Вы голодные?“. Ну конечно, мы голодные, мы четыре дня ничего не ели. У нас была банка тушенки, и мы по 20 граммов разделили на день. По чайной ложке тушенки в день, больше ничего не было», — сообщила она.

Войска ДНР при огневой поддержке российских военных за прошлые сутки взяли под контроль населенные пункты Валерьяновка и Зеленый Гай, передавало ИА НСН со ссылкой на Минобороны РФ.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее назвал Мариуполь самой горячей точкой в противостоянии с нацистами после того, как от бандеровцев освободили Волноваху. Об этом писал Life.