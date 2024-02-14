Мир 14 февраля 2024, 01:31 Риски случайной ядерной войны из-за Байдена оценили в России Совбез: случайная ядерная война может начаться из-за деменции Байдена РИА «Новости»

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Мировая ядерная вона может начаться из-за серьезных проблем с памятью у президента США Джо Байдена. Об этом замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил в интервью «Известиям».

Он напомнил, что вопрос случайной ядерной войны стал «звучать еще громче по вине США». На это повлияла и публикация отчета спецпрокурора Роберта Хура, занимающегося расследованием дела о секретных документах, которые Байден вынес из Белого Дома.

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«Прокурор охарактеризовал американского лидера как „пожилого человека с проблемами памяти, который с трудом может вспомнить основные факты и детали“», — отметил Попов.

Политик напомнил, что Байден является в США единственным человеком, кто может отдать приказ — нанести ядерный удар.

По мнению Попова, американский ядерный щит дал трещину после того, как стала тщательно скрываться информация о первой серьезной госпитализации шефа Пентагона Ллойда Остина в 2023 году. Его состояние скрывали даже от самого Байдена.

Политолог Евгений Михайлов ранее заявил, что очередная госпитализация главы Пентагона стала ударом для американских властей.