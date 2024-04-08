08 апреля 2024, 16:08
Риски нападения России в ближайшие годы оценили в Польше
Президент Польши Дуда не увидел риска нападения России в ближайшие годы
Угроза реального нападения России на Польшу в ближайшие годы не имеет под собой никакого основания. Об этом в интервью газете Dziennik Gazety Prawnej заявил президент европейской страны Анджей Дуда.
Он подчеркнул, что сейчас цель российских властей — вернуть в орбиту своего влияния все государства Варшавского договора, включая территорию бывшей ГДР. Но говорить о переходе конфликта в горячую фазу невозможно.
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«Нельзя сказать, что угрозы нет. Но является ли это реальным предзнаменованием? Тоже нет», — заявил Дуда.
Польский лидер подчеркнул, что реальным противостоянием возможной агрессии со стороны России станет военный потенциал Польши и европейских стран. Он сравнил эту ситуацию с периодом противостояния СССР и стран Запада во времена холодной войны, когда конфликт в горячую фазу так и не перешел.
В конце минувшей неделе оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло в небо военную авиацию. Причиной в ведомстве обеспечение безопасности воздушного пространства страны на фоне интенсивных действий российской армии на территории Украины.
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