Риск закрытия Египта для россиян из-за новой волны ковида оценили в туриндустрии

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал заявление советника президента АРЕ Мухаммада Таг эд-Дина о начале четвертой волны коронавируса в Египте. По словам турэксперта, россиянам пока не стоит волноваться из-за отмены туров на курорты Красного моря, передала «Вечерняя Москва».

«Пока туристам опасаться не стоит. Может, Египет и вступает в четвертую волну коронавируса, но по статистике мы видим значительное снижение случаев заражения по сравнению с весной», —добавил Барзыкин.

Ранее египетский политик сообщил о начале четвертой волны коронавируса в стране. Он добавил, что после пика заболеваемость начнет идти на спад.