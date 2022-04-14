Риск вступления Финляндии в НАТО оценили в Госдуме

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что вероятное вступление Финляндии в НАТО сделает ее граждан заложниками и не принесет им безопасности. Об этом написало ИА НСН.

Политик отметил, что в случае вступления этой страны альянс, Россия примет ответные меры, поскольку возникнет напряженность на совместных границах. Вряд ли власти Финляндии хотят, чтобы их народ стал заложником, примыкая к США и занимая агрессивную позицию.

Наша страна намерена поддерживать отношения с Финляндией и решать вопросы с помощью дипломатии, добавил он.

«Речь же не идет о каком-то военном вмешательстве! Речь идет о политико-дипломатическом взаимодействии. Я и сейчас состою в российско-финской группе, это парламентская группа „Дружба“, и у нас достаточно хорошие отношения с послом Финляндии в России, и в рамках тех поездок, которые у нас были, я видел, что народ в большинстве своем негативно относился к попыткам руководства страны продвинуть ее в блок НАТО. Надеюсь, благоразумия у этой страны хватит, чтобы сохранить нейтральный статус», — заключил Швыткин.