Риск применения ядерного оружия на Украине назвали минимальным | 360°

Мир 05 ноября 2022, 17:52 Риск применения ядерного оружия на Украине назвали минимальным Генсек НАТО Столтенберг: риски применения Россией на Украине ядерного оружия минимальны РИА "Новости"

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Риск применения Россией ядерного оружия на Украине минимален. Об этом каналу NTV заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Риски применения Россией на Украине ядерного оружия минимальны, однако если это все же произойдет, последствия будут огромными, поэтому мы со всей серьезностью смотрим на такую перспективу», — сказал он по итогам визита в Турцию.

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Он добавил, что «Россия должна понять, что победителей в такой войне не будет».

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Ранее американские СМИ написали, что если Украина вздумает напасть на Крым, то ее ждет полный провал. Ведь у Вооруженных сил Украины просто нет необходимого количества военной техники.

До этого пользователи Twitter призвали отстранить Владимира Зеленского от управления Украиной. Тот сказал, что не стоит бояться ядерной войны. Хотя он сам прежде заявил, что по России следует нанести превентивные удары. Потом он оправдывался, что имел в виду санкционные удары.