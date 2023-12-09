Мир 09 декабря 2023, 07:13 Риск полностью потерять промышленность признали на Украине Депутат Рады Магомедов заявил, что Россия может лишить Украину промышленности РИА «Новости»

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За демилитаризацией Украины может начаться ее деиндустриализация. Об этом в эфире телеканала Politeka сообщил депутат Верховной рады Муса Магомедов.

По его словам, если государство потеряет возможности для поддерживания предприятий, это может закончиться для него полной деиндустриализацией.

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«Уже сейчас у нас остановлены 19% от всех производств, а больше половины от оставшихся работает без прибыли. Всего 30% предприятий платят налоги в бюджет страны», — отметил политик.

Магомедов призвал офис Влдадимира Зеленского не тянуть до завершения конфликта и начать восстановление внутренней промышленной базы уже сейчас.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечал, что для дальнейшего развития и модернизации экономики стране нужно получить около 160 миллиардов долларов. Он отмечал, что Украина запрашивала эту сумму в Евросоюзе, но в ответ в содружестве предложили выделить лишь один миллиард.